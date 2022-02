Covid, Rete Artemisia Lab: “Attivate procedure per accertare le varianti del virus” (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – “La Rete Artemisia Lab, sempre in prima linea per garantire ai propri clienti qualità dei servizi e professionalità dei propri professionisti, ha messo in atto tutte le procedure per accertare le diverse varianti di Sars Cov-2, su richieste dei nostri pazienti”. Lo comunica Mariastella Giorlandino, amministratrice unica delle Reti Artemisia Lab. “Tale attività – sottolinea – è stata possibile grazie all’impegno profuso dai nostri biologi del Laboratorio di biologia molecolare, a seguito dell’ultima fase della pandemia, per monitorare l’evoluzione del virus”. “La RT-qpcr (tecnica gold standard per il rilevamento di Sars-CoV-2) – spiegano i biologi della Rete – ci fornisce la quantificazione del materiale genomico virale, dove un segnale ... Leggi su italiasera (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – “LaLab, sempre in prima linea per garantire ai propri clienti qualità dei servizi e professionalità dei propri professionisti, ha messo in atto tutte leperle diversedi Sars Cov-2, su richieste dei nostri pazienti”. Lo comunica Mariastella Giorlandino, amministratrice unica delle RetiLab. “Tale attività – sottolinea – è stata possibile grazie all’impegno profuso dai nostri biologi del Laboratorio di biologia molecolare, a seguito dell’ultima fase della pandemia, per monitorare l’evoluzione del”. “La RT-qpcr (tecnica gold standard per il rilevamento di Sars-CoV-2) – spiegano i biologi della– ci fornisce la quantificazione del materiale genomico virale, dove un segnale ...

