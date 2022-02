Covid | la curva continua a calare ma i morti sono ancora troppi | 433 in 24 ore

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Nelle ultime 24 ore siregistrati 99.522 i nuovi casi di coronavirus in Italia, a fronte di 884.893 tamponi.quindi il trend in discesa, con un tasso di positività che si attesta all'11,...

18.23, Iss:decresce, ma prudenza "In gran parte delle regioni c'è un decremento dei nuovi casi e alcune hanno valori in crescita ma ci sono stati aggiornamenti nel caricamento dei dati e vanno ...... ma tutte le fasce d'età hanno unache indica una decrescita'. L'età media di chi contrae l'...over 20 senza vaccino' Quanto all'andamento della campagna di vaccinazione nazionale anti -, ...Puntuale come ogni fine settimana, ecco i dati relativi alla curva epidemiologica del Paese, raccolti dalla Cabina di regia, in collaborazione con l’Iss ed il ministero della Salute. Ebbene, è ...Ancora in calo la curva del covid in Italia. I nuovi casi sono 99.522, contro i 112.691 di ieri e soprattutto i 143.898 di giovedi’ scorso: una riduzione su base settimanale di quasi il 30%. Con ...