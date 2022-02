Cortesie per gli ospiti: Federico e Ilaria vs Dario e Ilaria (Di venerdì 4 febbraio 2022) Giovedì 4 febbraio 2022 è andata in onda la diciannovesima puntata della sedicesima stagione di Cortesie per gli ospiti, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Luca Calvani (subentrato a Diego Thomas da questa stagione). Federico e Ilaria vs Dario e Ilaria La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Federico e Ilaria contro Dario e Ilaria, per una sfida tra il menu Attenti si Mangia e Due Cuori uno Chalet, ambientata a Roma, tra Guidonia e l’Infernetto. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Federico e Ilaria con il ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 4 febbraio 2022) Giovedì 4 febbraio 2022 è andata in onda la diciannovesima puntata della sedicesima stagione diper gli, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Luca Calvani (subentrato a Diego Thomas da questa stagione).vsLa puntata vede protagoniste le due coppie formate dacontro, per una sfida tra il menu Attenti si Mangia e Due Cuori uno Chalet, ambientata a Roma, tra Guidonia e l’Infernetto. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vintocon il ...

Advertising

viperellaqueen : RT @callmeguenda: e quando li vedremo a Cortesie per gli ospiti e ci ritroveremo tutti qui per commentare than what (allora niente perché p… - 1DMarty_me : RT @callmeguenda: e quando li vedremo a Cortesie per gli ospiti e ci ritroveremo tutti qui per commentare than what (allora niente perché p… - callmeguenda : e quando li vedremo a Cortesie per gli ospiti e ci ritroveremo tutti qui per commentare than what (allora niente pe… - simonamancini24 : RT @Adriano48R: No molto peggio a Cuba fanno vaccini veri a prezzi irrisori non li comprano a 19euro per far cortesie alla gang. - Adriano48R : No molto peggio a Cuba fanno vaccini veri a prezzi irrisori non li comprano a 19euro per far cortesie alla gang. -