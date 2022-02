(Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia Municipale di, nell’ambito degli interventi di contrasto al fenomeno dell’abusivismo commerciale e della, ha effettuato controlli in Via Toledo, piazza Montesanto, via Nazario Sauro e piazza Municipio lato Porto. Il personale dell’ Unità Operativa territoriale in sinergia con le Unità Specialistiche di Polizia Giudiziaria e di Tutela Ambientale. Al termine delle operazioni sono state contestate 8 notizie di reato pera carico di ignoti e sequestrato un ingente quantitativo di borse, 110; 105 portafogli; 700 cover per cellulari; 161 cinture; 72 foulard; 10 paia di guanti e 70 berretti. Gli agenti, inoltre, hanno proceduto alamministrativo di 1000 paia di occhiali e 500 cover per cellulari privi di marchio. L'articolo proviene da ...

Advertising

anteprima24 : ** #Contraffazione, maxi #Sequestro nel centro di ##Napoli ** -

Ultime Notizie dalla rete : Contraffazione maxi

L'Occhio di Napoli

In Via Toledo Agenti della Unità Operativa Avvocata effettuavano due interventi per il contrasto all'abusivismo commerciale e allaeffettuando n. 2 sequestri penali di merce ...Nel corso dell'operazione sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria 2 soggetti per i reati die ricettazione.Al termine delle operazioni sono state effettuate 8 notizie di Reato per contraffazione a carico ... Movida e lotta ai “furbetti” dei rifiuti: maxi operazione della Municipale La Polizia ...Maxi-rissa tra ragazzi con pugni, calci e colpi di casco in testa in piazzetta L’Orientale al centro storico di Napoli. Violate tutte le norme anti-Covid, dal distanziamento e dal divieto di assembram ...