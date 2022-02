Conte a Draghi “Patto con i cittadini per rilanciare il Governo”

(Di venerdì 4 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il MoVimento 5 Stelle c'è, è presente, abbiamo parlato di uncon i. Non ci piace parlare didi fine legislatura, dobbiamo guardare non tanto alla durata ma alle priorità dell'azione di. Ho trovato il premier assolutamente consapevole e disponibile a lavorare in questa direzione, può contare sul sostegno del movimento”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe, dopo un incontro con il premier Mario.“Non sono stato qui a parlare di caselle di, ma delle urgenze dei. E' questa la nostra linea, manteniamo la parola. Ho ribadito al premierla nostra massima compattezza per sostenere e anzil'azione di...

Read More In Evidenza Governo, incontroa Palazzo Chigi 4 Febbraio 2022 Come anticipato dall'Adnkronos, il leader del M5S Giuseppeè arrivato a Palazzo Chigi per un incontro con ...Nel corso del colloquio di questa mattina a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Mario, e il presidente del M5S, Giuseppe, "sono stati affrontati temi legati alla situazione economica e internazionale e, piu' in generale, all'agenda di Governo". Lo spiega la Presidenza del ...Il tandem Draghi-Mattarella per altro ... Ma il rischio implosione incombe anche sui 5Stelle, con l’aperto dissidio tra Conte e Di Maio per la leadership del movimento. Più tranquilla la posizione del ...Secondo i sondaggi Tp, Il 67,6% degli italiani è favorevole all'elezione diretta del presidente della Repubblica.