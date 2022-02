Concorso ASP Rio Saliceto, 54 OSS: come partecipare e prove d’esame (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nuove assunzioni in provincia di Reggio Emilia: nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 28 gennaio 2022, è stato pubblicato per estratto il bando del Concorso ASP Rio Saliceto. La selezione pubblica, espletata per titoli ed esami, è destinata alla copertura, a tempo indeterminato, di 54 posti di OSS- Operatore socio sanitario, categoria B3, indetta in forma congiunta tra Asp Magiera Ansaloni, Asp Carlo Sartori e Asp Opus Civium. I 54 posti messi a Concorso sono così ripartiti nelle varie Aziende Sanitarie coinvolte: 19 presso Asp Magiera Ansaloni di cui 17 a tempo pieno e 2 a PT 30 ore, 30 presso Asp Carlo Sartori a tempo pieno, 5 presso Asp Opus Civium a tempo pieno. Concorsi OSS 2022: tutti i bandi attivi e come prepararsi Vediamo ora nel dettaglio tutti i requisiti richiesti per partecipare alla ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nuove assunzioni in provincia di Reggio Emilia: nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 28 gennaio 2022, è stato pubblicato per estratto il bando delASP Rio. La selezione pubblica, espletata per titoli ed esami, è destinata alla copertura, a tempo indeterminato, di 54 posti di OSS- Operatore socio sanitario, categoria B3, indetta in forma congiunta tra Asp Magiera Ansaloni, Asp Carlo Sartori e Asp Opus Civium. I 54 posti messi asono così ripartiti nelle varie Aziende Sanitarie coinvolte: 19 presso Asp Magiera Ansaloni di cui 17 a tempo pieno e 2 a PT 30 ore, 30 presso Asp Carlo Sartori a tempo pieno, 5 presso Asp Opus Civium a tempo pieno. Concorsi OSS 2022: tutti i bandi attivi eprepararsi Vediamo ora nel dettaglio tutti i requisiti richiesti peralla ...

