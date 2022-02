Borsa Milano: spread schizza a 150 punti, il massimo dal settembre 2020 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il livello torna ai massimi del settembre 2020 in un mercato che prezza un rialzo dei tassi d'interesse quest'anno dopo le parole della presidente della Bce Christine Lagarde L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il livello torna ai massimi delin un mercato che prezza un rialzo dei tassi d'interesse quest'anno dopo le parole della presidente della Bce Christine Lagarde L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

TuttoSuMilano : Borsa: partenza in ribasso per Milano, incertezza in Europa - InvestireDaZero : Borsa Milano vira in netto calo su WS pesante, Bce, giù Maire Tecnimont, bene... - - filipporapisar1 : @VanzettiLuca Euronext che vuole la borsa di Milano nonostante l’offerta Tedesca migliore, AXA - Generali, Credit A… -