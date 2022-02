Blanco, dai campi d’allenamento del Feralpisalò all’Ariston (Di venerdì 4 febbraio 2022) Che “Brividi” vederti su quel palco… Forza, Blanco! #LeonidelGarda #Blanco #Sanremo2022 pic.twitter.com/31nLdk5TUZ — Feralpisalò (@feralpisalo) February 3, 2022 Riccardo Fabbriconi in arte Blanco ha conquistato proprio tutti. Diciott’anni appena compiuti ed una maturità artistica da far davvero invidia a chi calca il palcoscenico da sempre, oltre che uno stile difficilmente incasellabile, a tratti addirittura unico. A Sanremo, ad oggi, è in vetta alla classifica. «Brividi» il titolo della sua canzone: è un duetto con Mahmood, che ha già vinto il Festival con «Soldi» qualche anno fa. Per dare l’idea delle dimensioni al fenomeno basterebbe dire che il pezzo, con oltre 3,3 milioni di ascolti in 24 ore, è diventato il brano con più riproduzioni su Spotify in un solo giorno sul suolo italiano da quando esistono le ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 febbraio 2022) Che “Brividi” vederti su quel palco… Forza,! #LeonidelGarda ##Sanremo2022 pic.twitter.com/31nLdk5TUZ —(@feralpisalo) February 3, 2022 Riccardo Fabbriconi in arteha conquistato proprio tutti. Diciott’anni appena compiuti ed una maturità artistica da far davvero invidia a chi calca il palcoscenico da sempre, oltre che uno stile difficilmente incasellabile, a tratti addirittura unico. A Sanremo, ad oggi, è in vetta alla classifica. «Brividi» il titolo della sua canzone: è un duetto con Mahmood, che ha già vinto il Festival con «Soldi» qualche anno fa. Per dare l’idea delle dimensioni al fenomeno basterebbe dire che il pezzo, con oltre 3,3 milioni di ascolti in 24 ore, è diventato il brano con più riproduzioni su Spotify in un solo giorno sul suolo italiano da quando esistono le ...

