Bitcoin in forte crescita, supera i 40 mila dollari (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il Bitcoin è in forte crescita e supera i 40 mila dollari. La regina delle cripotovalute, infatti, dopo aver toccato un massimo a 40.573 dollari si attesta attualmente a 40.525 dollari. Buona performance anche di Ethereum che attualmente guadagna il 12,59% a 2.949 dollari L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ilè ini 40. La regina delle cripotovalute, infatti, dopo aver toccato un massimo a 40.573si attesta attualmente a 40.525. Buona performance anche di Ethereum che attualmente guadagna il 12,59% a 2.949L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

fisco24_info : Bitcoin in forte crescita, supera i 40 mila dollari: (Adnkronos) - Il bitcoin è in forte crescita e supera i 40 mil… - Cost1574 : Meta (Facebook) oggi perde il 24% in Borsa. Meno male che è solo #Bitcoin a essere volatile. Tenetevi forte: nei pr… - CryptoTweet_Ita : L'analista @woonomic dichiara: 'c'è tanta paura nel mercato, ma i parametri on-chain suggeriscono che #Bitcoin è ancora forte' - InvestireDaZero : Willy Woo: tanta paura nel mercato, ma i parametri on-chain suggeriscono che Bitcoin è ancora forte… - nowdominance : #Bitcoin forte resistenza a 39752k dovuta alla trendline ribassista e supporto (già testato) a 31500k -