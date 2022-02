Apple costretta ad aprire ai pagamenti esterni nei Paesi Bassi. Le commissioni ci sono lo stesso (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si scende dal 30% al 27%, solo nei Paesi Bassi e solo per le app di appuntamenti che si apriranno ai sistemi di pagamenti terzi o esterni. Gli sviluppatori dovranno prevedere anche versioni delle app a “doppio binario”... Leggi su dday (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si scende dal 30% al 27%, solo neie solo per le app di appuntamenti che si apriranno ai sistemi diterzi o. Gli sviluppatori dovranno prevedere anche versioni delle app a “doppio binario”...

