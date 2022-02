Aeroporti e turismo, l’Italia deve voltare (subito) pagina. Le proposte di Celotto (Di venerdì 4 febbraio 2022) Fare presto e fare bene, l’Italia non può permettersi di essere tagliata fuori dalla ripartenza dei flussi turistici globali che si profila all’orizzonte. A maggior ragione in questa fase nella quale il Paese comincia a vedere davvero la luce in fondo al tunnel dell’emergenza, come è stato confermato dalle più recenti posizioni espresse dal mondo delle istituzioni e della sanità. E’ un messaggio che non lascia spazio a dubbi o interpretazioni quello lanciato in questa intervista da Alfonso Celotto, professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università Roma Tre e presidente di Aeroporti 2030, l’associazione nata lo scorso anno che raggruppa gli scali di Roma Fiumicino e Roma Ciampino, Venezia, Treviso, Verona e Brescia. “Il settore ha urgente bisogno di regole chiare e semplici: ne va della ripresa della nostra economia ... Leggi su formiche (Di venerdì 4 febbraio 2022) Fare presto e fare bene,non può permettersi di essere tagliata fuori dalla ripartenza dei flussi turistici globali che si profila all’orizzonte. A maggior ragione in questa fase nella quale il Paese comincia a vedere davvero la luce in fondo al tunnel dell’emergenza, come è stato confermato dalle più recenti posizioni espresse dal mondo delle istituzioni e della sanità. E’ un messaggio che non lascia spazio a dubbi o interpretazioni quello lanciato in questa intervista da Alfonso, professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università Roma Tre e presidente di2030, l’associazione nata lo scorso anno che raggruppa gli scali di Roma Fiumicino e Roma Ciampino, Venezia, Treviso, Verona e Brescia. “Il settore ha urgente bisogno di regole chiare e semplici: ne va della ripresa della nostra economia ...

Giacinto_Bruno : RT @aendrius: @Luca_Gualtieri1 Ricordo all’aeroporto di Bologna Marconi, le mi numerose pubblicità delle viti in acciaio ed innovazioni per… - aendrius : @Luca_Gualtieri1 Ricordo all’aeroporto di Bologna Marconi, le mi numerose pubblicità delle viti in acciaio ed innov… - alefiorentino : La drammatica situazione degli #aeroporti italiani a causa del Covid-19 è perdurata per tutto il 2021 e ancora non… -