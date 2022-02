Vangelo del giorno | Marco 6 | 7-13 – Audio e commento Papa Francesco

Leggi su lalucedimaria

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Lo spunto daldi oggi 3 Febbraio 2022, Giovedì: “ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che un bastone”. “Egli ci chiama a non pensare secondo le categorie di “amico/nemico”, “noi/loro”, “chi è dentro/chi è fuori”, “mio/tuo”, ma ad andare oltre, ad aprire il cuore per poter riconoscere la sua presenza e L'articolo proviene da La Luce di Maria.