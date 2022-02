Tutti in piedi per Alex Del Piero: quell’ovazione da brividi (Video) (Di giovedì 3 febbraio 2022) I campioni sono tali perché non hanno bandiera e sono in grado di unire Tutti i tifosi del mondo e Alex Del Piero è stato una vera leggenda. La Juventus ha avuto nella sua storia davvero tantissimi campioni, ma forse nessuno è stato amato quanto Alessandro Del Piero, un vero e proprio esempio di campione assoluto capace di essere applaudito e amato anche dai tifosi avversari. Nessun giocatore nella storia della Juventus è riuscito a entrare nella storia come è stato in grado di fare Alessandro Del Piero, visto da Tutti come un vero e proprio simbolo assoluto di juventinità e amore per la bandiera. Il Capitano bianconero è stato un’icona per vent’anni, riuscendo a essere rispettato e anche amato dai tifosi di tutte le squadre non solo italiane, ma anche del resto del mondo. Il nome di ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 3 febbraio 2022) I campioni sono tali perché non hanno bandiera e sono in grado di unirei tifosi del mondo eDelè stato una vera leggenda. La Juventus ha avuto nella sua storia davvero tantissimi campioni, ma forse nessuno è stato amato quanto Alessandro Del, un vero e proprio esempio di campione assoluto capace di essere applaudito e amato anche dai tifosi avversari. Nessun giocatore nella storia della Juventus è riuscito a entrare nella storia come è stato in grado di fare Alessandro Del, visto dacome un vero e proprio simbolo assoluto di juventinità e amore per la bandiera. Il Capitano bianconero è stato un’icona per vent’anni, riuscendo a essere rispettato e anche amato dai tifosi di tutte le squadre non solo italiane, ma anche del resto del mondo. Il nome di ...

