Sanremo 2022 | Checco Zalone e la gag virologo cugino di Al Bano | “Così è come se ci fossi stato anche io lì al Festival”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 febbraio 2022) “mi ha scritto, anticipandomi che mi avrebbe fatto un omaggio durante il. Grazie a lui,io sonoin qualche modo presente in questa edizione con Morandi e Ranieri”.Alall’Adnkronos ha commentato lo sketch del comico pugliese che, durante la puntata deldiandata in onda ieri 2 febbraio, ha vestito i panni di un sedicentedi successo Oronzo Carrisi,del cantatore di Cellino san Marco. “Oggi rientrerò in Italia (da Budapest, ndr) e la prima cosa che farò sarà quella di rivedere queste serate dele soprattutto la gag di: lui mi aveva scritto qualche giorno prima, annunciandomela ...