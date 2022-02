Roger Federer | speranza Wimbledon | “Mi piacerebbe | ma adesso…”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Le gesta di Rafa Nadal, tornato vittorioso in uno Slam di tennis, potrebbero aver risvegliato il cuore da guerriero al suo, grande, ex rivale per il primo posto del ranking mondiale del mondo della racchetta.vorrebbe “emulare” lo spagnolo tornado a calcare un campo a, suo antico feudo. Le attuali condizioni fisiche, però, mettono ancora in dubbio la sua presenza.punta: “Ma ora non riesco nemmeno a correre…” Ecco cosa ha detto l’ex numero uno del tennis durante un’intervista rilasciata nel corso di evento di uno dei suoi sponsor: “I prossimi mesi saranno molto interessanti e saranno decisivi. Penso che ad aprile avrò un’idea molto più chiara e saprò a che punto è il mio corpo. Al momento non riesco ancora a correre. Non posso ...