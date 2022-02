Reprimenda in Formula Uno | ecco cosa potrebbe cambiare nel 2022

(Di giovedì 3 febbraio 2022) È stata un’annata intensa, emozionante e carica di veleni quella archiviata nel mese di dicembre. E non solo per il Covid-19. LaUno ha visto scontrarsi due piloti talentuosi e focosi che avevano nei rispettivi mirini la vittoria nel Mondiale piloti 2021. Al volante delle due scuderie migliori (ormai da anni) del Circus più prestigioso e famoso delle quattro ruote, Lewis Hamilton e Max Verstappen si sono sfidati senza esclusione di colpi. L’anglosassone, ormai ex campione del mondo, non è riuscito a difendere il suo titolo dall’assalto del rivale olandese. Nel teatro di Abu Dhabi, dopo una stagione di accuse e contatti, si è consumato un ultimo atto che ancora oggi fa discutere Mercedes e Red Bull. Un marchio a fuoco che influenzerà anche questa nuova stagione che è pronta a scaldare già i motori. Nello specifico, lain ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Reprimenda Formula

FormulaPassion.it

La corsia della pit - lane, però, era in traiettoria, circostanza che ha 'salvato' il britannico della Mercedes dalla terzastagionale e dalla conseguente penalità di dieci posizioni in ...... il 530 secondo comma, per l'esattezza, poi laampiamente liberatoria "perch il fatto non ... Franco Coppi e Donatello Cimadomo: e infatti, nella sua, il Collegio supremo evidenziò il ...Un marchio a fuoco che influenzerà anche questa nuova stagione che è pronta a scaldare già i motori. Nello specifico, la reprimenda in Formula Uno potrebbe presto subire un cambiamento in questo 2022.Formula 1, le principali novità del Mondiale 2022. La prima novità riguarda il congelamento delle power unit per i prossimi quattro anni Formula 1, nel 2022 cambieranno diversi aspetti organizzativi d ...