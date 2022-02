Piero Ferrari: da discutere le regole della F1 per il 2022 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Piero Ferrari, figlio del leggendario fondatore dell’azienda Enzo Ferrari parla delle nuove regole e rivela: “Le ho lette e devo ammettere: erano difficili da capire”. La stagione precedente è stato il più divertente visto la lotta tra Max Verstappen della Red Bull e Lewis Hamilton della Mercedes. Il Cavallino rampante ha vissuto un campionato non molto proficuo per va di lacune incertezze e problemi alla monoposto. Per la nuova stagione le nuove monoposto saranno completamente diverse e ci sarà da divertirsi ancora di più visto la rivincita che Lewis ricercherà e la voglia di Verstappen di rifarsi. F1 2022: mescola libera per i primi 10 piloti Piero Ferrari: che cosa dice il fondatore dell’azienda? Quest’anno, i team di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 3 febbraio 2022), figlio del leggendario fondatore dell’azienda Enzoparla delle nuovee rivela: “Le ho lette e devo ammettere: erano difficili da capire”. La stagione precedente è stato il più divertente visto la lotta tra Max VerstappenRed Bull e Lewis HamiltonMercedes. Il Cavallino rampante ha vissuto un campionato non molto proficuo per va di lacune incertezze e problemi alla monoposto. Per la nuova stagione le nuove monoposto saranno completamente diverse e ci sarà da divertirsi ancora di più visto la rivincita che Lewis ricercherà e la voglia di Verstappen di rifarsi. F1: mescola libera per i primi 10 piloti: che cosa dice il fondatore dell’azienda? Quest’anno, i team di ...

