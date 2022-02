Perché Fed e Bce rimarranno su due pianeti diversi Lo spiega Generali

Leggi su formiche

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Per qualcuno la festa è già finita, per altri no, la musica deve ancora andare avanti, ancora per un po’. La Federal Reserve ha tirato da tempo i remi in barca, avviando la stagione del tapering. Basta con gli stimoli all’economia, basta con i tassi a ridosso dello zero. Da qui ai prossimi sei mesi la banca centrale americana interverrà sui tassi in non meno di tre occasioni, con rialzi fino allo 0,25%. Difficile fare diversamente con un’inflazione che negli Stati Uniti è al 7%, ai massimi dal 1982. In Europa invece, il party prosegue, almeno per ora. E poco importa che i prezzi nel mese di gennaio siano cresciuti del 5,1% (in Italia del 4,8%), la Banca centrale europea ha intenzione di rimanere ferma. E questo nonostante dei dati che, non possono non alimentare le aspettative di una mossa in senso restrittivo. Christine Lagarde potrebbe restare ferma sulle sue posizioni ma riconoscere ...