Matteo Salvini positivo al Covid, il leader della Lega non ci sarà al giuramento del Presidente Mattarella (Di giovedì 3 febbraio 2022) In queste ore si attende il giuramento di Sergio Mattarella per il suo nuovo mandato come Presidente della Repubblica e sono attesi anche tutti i politici per il discorso che seguirà la cerimonia. Per l'evento sono stati allestiti dei Covid test center nel parcheggio di Montecitorio per effettuare i dovuti controlli prima dell'inizio del consueto rito per l'insediamento al Quirinale. Alcuni politici sono tuttavia risultati positivi e tra questi c'è anche il leader della Lega Matteo Salvini. Controlli Covid: Matteo Salvini risulta positivo al virus e sarà assente alla cerimonia Come anticipato, da questa mattina sono stati ...

