**Mattarella: 'basta a scontri su giustizia, profonde riforme per dare fiducia a cittadini'** (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - La necessità di un "ritrovato rigore" e dell'"indispensabile" riforma del sistema elettorale del Csm prima del prossimo rinnovo, erano stati uno degli ultimi appelli rivolti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nelle ultime settimane del suo mandato. E oggi, parlando al Parlamento dopo il giuramento, ha riallacciato quel filo, sottolineando che "un profondo processo riformatore deve interessare anche il versante della giustizia". "Per troppo tempo -ha denunciato il Capo dello Stato- è divenuta un terreno di scontro che ha sovente fatto perdere di vista gli interessi della collettività. Nella salvaguardia dei principi, irrinunziabili, di autonomia e di indipendenza della magistratura –uno dei cardini della nostra Costituzione- l'ordinamento giudiziario e il sistema di governo autonomo della Magistratura devono corrispondere ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - La necessità di un "ritrovato rigore" e dell'"indispensabile" riforma del sistema elettorale del Csm prima del prossimo rinnovo, erano stati uno degli ultimi appelli rivolti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nelle ultime settimane del suo mandato. E oggi, parlando al Parlamento dopo il giuramento, ha riallacciato quel filo, sottolineando che "un profondo processo riformatore deve interessare anche il versante della". "Per troppo tempo -ha denunciato il Capo dello Stato- è divenuta un terreno di scontro che ha sovente fatto perdere di vista gli interessi della collettività. Nella salvaguardia dei principi, irrinunziabili, di autonomia e di indipendenza della magistratura –uno dei cardini della nostra Costituzione- l'ordinamento giudiziario e il sistema di governo autonomo della Magistratura devono corrispondere ...

