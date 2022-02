Mascherine Ffp2 | l’avviso sul retro | se notate questo va buttata

Advertising

berlusconi : Nuove regole per le quarantene e per la didattica a distanza: bisogna che siano distribuite gratuitamente le masche… - IviaggidiCiopi : RT @LiciaRonzulli: Forza Italia chiede norme chiare anche sulla scuola. Eliminare quarantena per i bambini vaccinati o guariti, mascherine… - MAKEFREEUS : @alexbarbera Ne anticipo stralci, grazie ad una gola profonda di palazzo Chigi: 'Dal 29/2 dell' anno prossimo si po… - ItaTvfan : @valy_s E voi veramente pensate che uno che in conferenza stampa si comporta come #Speranza...toglierà mai il… - testnapproved : Mascherine FFP2 Certificata CE0099 Innovision Medical, 20 Unità -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine Ffp2

Corriere della Sera

... l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dida parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in ...Mascherina obbligatoria in tutti i luoghi chiusi Per ciò che riguarda l'uso delleva ... Nei mezzi pubblici invece sarà obbligatorio indossare la mascherina. Per chi si reca in palestra ...Il botteghino del teatro sarà aperto dalle 18.00 alle 20.30 di venerdì 4 febbraio per acquistare i biglietti: per assistere allo spettacolo è obbligatorio il Green pass rafforzato e indossare la ...Nella scuola secondaria di primo e secondo grado con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e ...