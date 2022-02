LIVE Etoile de Bessèges 2022 | tappa di oggi in DIRETTA | arrivo in leggera salita imprevedibile | Ganna prova la stoccata?

(Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA Buongiorno e benvenuti alladella secondadell’de. Frazione più impegnativa rispetto alla giornata di ieri conclusa con la vittoria di Mads Pedersen: è il momento del Grand Prix D’Ales Agglomeration che parte da Saint-Christol-Les-Alès per arrivare a Rousson. Un percorso discretamente mosso, che prevede due vere e proprie salite registrate attorniate da tante altre piccole rampe e rampette: quelle registrate sul Garibaldi sono la Cote de Lasalle, 2100 metri allo 0,8% che scollina dopo 44 chilometri, ed il Cote du Pradel, 6,4 ...

...50 , mentre l'arrivo sul traguardo per le 16:30 circa; non è prevista diretta televisiva o streaming della tappa, ma OA Sport vi offrirà la Direttatestuale per non perdere nulla delle ...Un percorso discretamente mosso , che prevede due vere e proprie salite registrate attorniate da tante altre piccole rampe e rampette: quelle registrate sul Garibaldi sono la Cote de Lasalle, 2100 ...Ce jeudi, rendez-vous à partir de midi, pour suivre en intégralité la 2e étape de l' Etoile de Bessèges. Photo : @EDB Jeudi 3 février, à partir de midi, retrouvez le direct-live de la 2e étape de l’ ...Photo : @EDB Jeudi, à l’occasion de cette 2e étape de l’ Etoile de Bessèges, les coureurs engagés s ... notre rédaction tiendra un direct live de la 2e étape, du premier au dernier kilomètre.