Insediamento di Mattarella, Giani: "Giornata storica, una figura che unisce" (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 febbraio 2022 - Sono convinto che la Giornata di oggi sia una Giornata storica perché segna l'inizio del secondo mandato di un presidente della Repubblica che ha dato prova nel suo primo ... Leggi su lanazione (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 febbraio 2022 - Sono convinto che ladi oggi sia unaperché segna l'inizio del secondo mandato di un presidente della Repubblica che ha dato prova nel suo primo ...

Advertising

gaiatortora : Caro #PresidenteMattarella lei oggi farà il suo discorso di insediamento.Nulla è stato fatto dopo lo scandalo CSM d… - Agenzia_Ansa : QUIRINALE | 'Consentitemi di rendere omaggio a Monica Vitti grande protagonista della vita culturale del nostro pae… - Agenzia_Ansa : QUIRINALE | FOTO Come sette anni fa, nella cerimonia di insediamento del presidente si è ritagliato un breve momen… - DelMoroMassimo1 : RT @DelMoroMassimo1: Vedere a @tagadala7 un @MentanaEnrico e la conduttrice @TizianaPanella2 commentare con accentuato sarcasmo ed ironia(d… - vinmidimicco : Applausi scroscianti e infiniti per #Mattarella. Per 18 volte usa la parola dignità e invoca responsabilità nel dis… -