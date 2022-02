Federica Calemme da infarto: fisico pazzesco, l’occhio cade proprio lì (Di giovedì 3 febbraio 2022) Modella ed influencer di incredibile bellezza, Federica Calemme è diventata ancora più popolare grazie alla partecipazione al Grande Fratello. Dalla partecipazione a Miss Italia all’avventura nella casa più spiata d’Italia; andiamo alla scoperta di Federica Calemme, giovane influencer di straordinaria bellezza. InstagramVenticinque anni ma già considerata una delle influencer più popolari e più belle d’Italia; stiamo parlando di Federica Calemme che, negli ultimi mesi, è salita alla ribalta per la partecipazione al popolare reality di Canale cinque, Grande Fratello. Calciomercato Juventus, scambio folle con l’Atletico Madrid: i tifosi sognano Ma andiamo con ordine: chi è Federica Calemme? Parliamo di una giovane modella che ha partecipato a Miss Italia ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 3 febbraio 2022) Modella ed influencer di incredibile bellezza,è diventata ancora più popolare grazie alla partecipazione al Grande Fratello. Dalla partecipazione a Miss Italia all’avventura nella casa più spiata d’Italia; andiamo alla scoperta di, giovane influencer di straordinaria bellezza. InstagramVenticinque anni ma già considerata una delle influencer più popolari e più belle d’Italia; stiamo parlando diche, negli ultimi mesi, è salita alla ribalta per la partecipazione al popolare reality di Canale cinque, Grande Fratello. Calciomercato Juventus, scambio folle con l’Atletico Madrid: i tifosi sognano Ma andiamo con ordine: chi è? Parliamo di una giovane modella che ha partecipato a Miss Italia ...

