Farfalle di Sangiovanni conquista Maria De Filippi: il suo commento dopo Sanremo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Farfalle è il nuovo singolo di Sangiovanni, presentato al Festival di Sanremo di Amadeus ieri sera. @sangiovann1#Farfalle L’esibizione integrale è su RaiPlay ? https://t.co/3NozysKg4w#Sanremo2022 pic.twitter.com/j7bWJooqyB — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 2, 2022 Il brano ha convinto la Sala Stampa che lo ha posizionato al 13esimo posto (molto sopra del suo collega di Amici, Aka7even, che si è fermato al 21esimo posto) ed è piaciuto anche a Maria De Filippi. Ospite a Storie Italiane di Eleonora Daniele, Sangiovanni ha infatti rivelato cosa gli ha scritto la conduttrice in merito al suo debutto sul palco dell’Ariston. “Maria l’ho sentita, mi ha scritto che le è piaciuto molto il pezzo. Ma ... Leggi su biccy (Di giovedì 3 febbraio 2022)è il nuovo singolo di, presentato al Festival didi Amadeus ieri sera. @sangiovann1#L’esibizione integrale è su RaiPlay ? https://t.co/3NozysKg4w#2022 pic.twitter.com/j7bWJooqyB — Festival di(@Rai) February 2, 2022 Il brano ha convinto la Sala Stampa che lo ha posizionato al 13esimo posto (molto sopra del suo collega di Amici, Aka7even, che si è fermato al 21esimo posto) ed è piaciuto anche aDe. Ospite a Storie Italiane di Eleonora Daniele,ha infatti rivelato cosa gli ha scritto la conduttrice in merito al suo debutto sul palco dell’Ariston. “l’ho sentita, mi ha scritto che le è piaciuto molto il pezzo. Ma ...

