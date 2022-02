F1, Red Bull anticipa tutti! Annunciata la data di presentazione della nuova RB18 per il Mondiale 2022 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Red Bull ha annunciato quest’oggi la data in cui verrà presentata ufficialmente la RB18, che parteciperà al prossimo Mondiale di Formula Uno 2022. La scuderia di Milton Keynes ha deciso di anticipare il resto della concorrenza e svelerà la nuova monoposto tra meno di una settimana, mercoledì 9 febbraio alle ore 17 italiane. Ciò vuol dire che la Red Bull RB18 sarà la prima macchina della “nuova generazione” a rivelare le proprie forme, anticipando di un giorno Aston Martin Racing. Il team austro-britannico proverà a difendere il titolo Mondiale piloti conquistato nel 2021 con Max Verstappen, al termine di un duello mozzafiato contro Lewis Hamilton fino ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) Redha annunciato quest’oggi lain cui verrà presentata ufficialmente la, che parteciperà al prossimodi Formula Uno. La scuderia di Milton Keynes ha deciso dire il restoconcorrenza e svelerà lamonoposto tra meno di una settimana, mercoledì 9 febbraio alle ore 17 italiane. Ciò vuol dire che la Redsarà la prima macchinagenerazione” a rivelare le proprie forme,ndo di un giorno Aston Martin Racing. Il team austro-britannico proverà a difendere il titolopiloti conquistato nel 2021 con Max Verstappen, al termine di un duello mozzafiato contro Lewis Hamilton fino ...

Advertising

Gazzetta_it : F1, Red Bull 2022, ecco come sarà: linea snella, abitacolo avanzato e motore potente - tamamaris : Bella la globalizzazione, eh? Ma noi abbiamo la Lega che ci protegge (scoreggia). - AngelFarinaG : @ReeRivers Perico con Red Bull... No falla. - SkySportF1 : Red Bull: Verstappen, il debutto con il numero 1 è sul ghiaccio. VIDEO #SkyMotori #SkySportF1 #F1 - claudiogardini2 : @TeresaBellanova Chi è al governo non può violare la costituzione. E se la viola il presidente della Repubblica dov… -