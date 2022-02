Covid, Nuova Zelanda non riaprirà totalmente confini fino a ottobre (Di giovedì 3 febbraio 2022) La Nuova Zelanda non riapirà totalmente le proprie frontiere fino a ottobre, ha annunciato la premier Jacinda Ardern svelando un piano in cinque tappe per ristabilire le relazioni con il resto del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 3 febbraio 2022) Lanon riapiràle proprie frontiere, ha annunciato la premier Jacinda Ardern svelando un piano in cinque tappe per ristabilire le relazioni con il resto del ...

