(Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Qualsiasi miglioramento delle attuali condizioni estremamentedel nostro Paese, che non ha eguali in Europa, va bene. La direzione di orientarsi verso l’allentamento dellee verso il cambio di modalità della circolazione delle persone che arrivano in Italiaè sicuramente positiva”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia Gianni Rebecchi, presidente nazionale diConfesercenti, Associazione italiana agenzie di viaggi e turismo. “Dobbiamo ricordare – afferma – che il turismo incideva molto nel pil del Paese. Negli ultimi due anni sono state varateestremamentee posso dire addirittura proibitive per gli stessi cittadini italiani per muoversi”. “A differenza di altri paesi europei – sottolinea Rebecchi – l’Italia è ...

Advertising

StraNotizie : Covid, Assoviaggi: positivo allentare misure restrittive per turisti provenienti dall'estero - lifestyleblogit : Covid, Assoviaggi: positivo allentare misure restrittive per turisti provenienti dall'estero - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Assoviaggi

Adnkronos

... ASTOI Confindustria Viaggi, Aidit Federturismo Confindustria,Confesercenti, Fiavet ... 'La richiesta ribadita più volte era di prorogare la cassa, mentre il Governo ha scelto di ...... "con profonda amarezza", Marco Copeta di Arnaldo Viaggi, presidente diConfesercenti ... Non posso nemmeno mettere in cassa integrazione le ragazze, non è stata prorogata quella per. ...(Adnkronos) - "Qualsiasi miglioramento delle attuali condizioni estremamente restrittive del nostro Paese, che non ha eguali in Europa, va bene. La direzione di orientarsi verso l'allentamento delle m ...Le rappresentanze del mondo del turismo sono arrivate a un giudizio unanime sulle iniziative adottate dal Governo contro la crisi del settore ...