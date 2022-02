Coppa Davis 2022: Italia, i convocati per la Slovacchia. Jannik Sinner e Sonego le punte, non c’è Berrettini (Di giovedì 3 febbraio 2022) La Federazione Italiana Tennis ha diramato i nomi di coloro che difenderanno il tricolore dell’Italia nella prossima trasferta di Coppa Davis, quella in Slovacchia, alla NTC Arena di Bratislava. L’incontro, valido come qualificazione per le Finals del prossimo novembre, si giocherà il 4 e 5 marzo. Filippo Volandri, capitano non giocatore, ha chiamato Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli. L’incontro si terrà sul veloce indoor dell’impianto che ospitò la finale del 2005 (che forzò un cambiamento dei regolamenti in merito a ospitare gli ultimi atti, finché è esistito il vecchio format). Assente, dunque, Matteo Berrettini: una situazione del tutto prevedibile e che, peraltro, è frutto di un accordo ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) La Federazionena Tennis ha diramato i nomi di coloro che difenderanno il tricolore dell’nella prossima trasferta di, quella in, alla NTC Arena di Bratislava. L’incontro, valido come qualificazione per le Finals del prossimo novembre, si giocherà il 4 e 5 marzo. Filippo Volandri, capitano non giocatore, ha chiamato, Lorenzo, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli. L’incontro si terrà sul veloce indoor dell’impianto che ospitò la finale del 2005 (che forzò un cambiamento dei regolamenti in merito a ospitare gli ultimi atti, finché è esistito il vecchio format). Assente, dunque, Matteo: una situazione del tutto prevedibile e che, peraltro, è frutto di un accordo ...

