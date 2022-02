Bce lascia tassi fermi, tasso principale a zero (Di giovedì 3 febbraio 2022) La Banca centrale europea lascia, come atteso, i tassi d'interesse fermi: il tasso principale rimane a zero, quello sui depositi a - 0,5% e quello sui prestiti marginali a 0,25%. Lo comunica la stessa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 3 febbraio 2022) La Banca centrale europea, come atteso, id'interesse: ilrimane a, quello sui depositi a - 0,5% e quello sui prestiti marginali a 0,25%. Lo comunica la stessa ...

