Baiocchini | “Ibra verso il forfait Buone notizie per Tomori | su Rebic…”

Advertising

PianetaMilan : @ManuBaio : “ @Ibra_official verso il forfait. Buone notizie per @fikayotomori_ , su #Rebic …” #ACMilan #Milan… - MarcoMacagnino5 : Ma Rebic cosa cazzo ha? Si allena a parte costantemente e ora Baiocchini ha detto che difficilmente ci saranno lui e Ibra sabato sera - infoitsport : Baiocchini: 'Secondo me Giroud sarà il titolare, si fa fatica a pensare che possa rientrare Ibra' - sportli26181512 : Baiocchini: 'Secondo me Giroud sarà il titolare, si fa fatica a pensare che possa rientrare Ibra': Manuele Baiocchi… - LucaDColella : RT @MilanNewsit: Baiocchini: 'Secondo me Giroud sarà il titolare, si fa fatica a pensare che possa rientrare Ibra' -

Ultime Notizie dalla rete : Baiocchini Ibra

A fare il punto della situazione sul bomber e sugli altri infortunati del Milan è Manueleche su Sky rivelaA fare il punto della situazione sul bomber e sugli altri infortunati del Milan è Manueleche su Sky rivelaManuele Baiocchini, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato delle possibili scelte in attacco di mister Pioli per il derby: “Secondo me Giroud giocherà titolare, perché Ibra oggi non è nemmeno sceso in ...Non in senso assoluto perché a Londra ne ha giocati 71 e ha segnato anche 21 gol. Questa mattina non si è allenato con il gruppo, si è allenato solo in palestra e poi ha fatto fisioterapia e cure Manu ...