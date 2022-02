Aumento Pensioni 2022, ultime news da INPS: cosa cambia e per chi? (Di giovedì 3 febbraio 2022) Con la circolare 197 l’l’INPS chiarisce i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle Pensioni e delle prestazioni assistenziali. Vediamo quindi quale sarà l’Aumento delle Pensioni per il 2022 e chi ne potrà beneficiare in questa utile guida. Aumento Pensioni 2022, novità dall’INPS: cos’è la perequazione Lo scopo della perequazione delle Pensioni è quello di evitare che i beneficiari dei trattamenti Pensionistici siano danneggiati dall’inflazione e che l’importo loro erogato venga annualmente eroso; per tale motivo il predetto importo viene adeguato al costo della vita. Ogni anno le somme erogate dall’INPS ai cittadini, dunque, ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 3 febbraio 2022) Con la circolare 197 l’l’arisce i criteri e le modalità applicative della rivalutazione dellee delle prestazioni assistenziali. Vediamo quindi quale sarà l’delleper ilne potrà beneficiare in questa utile guida., novità dall’: cos’è la perequazione Lo scopo della perequazione delleè quello di evitare che i beneficiari dei trattamentistici siano danneggiati dall’inflazione e che l’importo loro erogato venga annualmente eroso; per tale motivo il predetto importo viene adeguato al costo della vita. Ogni anno le somme erogate dall’ai cittadini, dunque, ...

Advertising

francesco_zerbi : @CRG79588471 @matteorenzi Magari fossi confuso. Inflazione al4,8% prezzi prodotti energetici + 35/40 alimentari +… - RigonRuggero : ...mentre le pensioni al di sotto dei mille euro hanno avuto un aumento dali 5 ai 15 €...e chi percepisce già una p… - CarloSAVINO6 : @Mov5Stelle È verissimo ma non dimenticate o mettete da parte i pensionati. Da 7 anni in pensione e non ho mai vist… - LSRLSRLSRLSR : RT @gaetano_corallo: Ci prendono in giro!!!Con il drago è aumentato tutto,ma continuano a parlare di aumento del pil!!! Ignorando che da 30… - Marina5116 : RT @gaetano_corallo: Ci prendono in giro!!!Con il drago è aumentato tutto,ma continuano a parlare di aumento del pil!!! Ignorando che da 30… -