Zona Casilino | un arresto e sanzioni durante controlli

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma – Nel pomeriggio di lunedì scorso, ha avuto luogo un servizio straordinario ad Alto Impatto in, così come disposto con apposita ordinanza del Questore. Oltre agli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto, hanno partecipato aipersonale del Reparto Prevenzione Crimine, equipaggi delle Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Unità Cinofile, personale dell’Arma dei Carabinieri e Ispettori S.I.A.N. della Asl Roma 2. Sottoposte a verifica alcune attività commerciali. Per una rivendita di tabacchi in via Collatina, a seguito di ispezione, è stata disposta l’adozione di un provvedimento amministrativo per la chiusura temporanea dell’attività per gravi carenze igienico sanitarie riscontrate.il servizio è stata rivolta particolare attenzione anche alle grandi ...