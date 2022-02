X-Cross, otto gare cross country di puro spasso in Campania (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – La disciplina olimpica della mountain bike cross country è molto seguita in Campania e per accontentare i tanti praticanti della regione un circuito come l’X-cross è fatto apposta per esaltare il divertimento e la tecnica in sella a una bici con le ruote grasse e tacchettate. Nello specifico il calendario 2022 annovera otto prove: l’avvio del circuito il 6 Marzo con la XC Grotta del Rosario (organizzazione Bike&Sport Team) a Contursi Terme per seguire il 10 Aprile ad Oliveto Citra con la XC Piano Canale (Ciclistica Oliveto Citra). A Maggio si disputeranno la Crocelle Race Park (Crocelle Race Team) il giorno 8 e la XC Monti di Eboli il giorno 22 a cura dei Rampikevoli. A Giugno si pedalerà il giorno 5 con la XC Monte Donico a ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – La disciplina olimpica della mountain bikeè molto seguita ine per accontentare i tanti praticanti della regione un circuito come l’X-è fatto apposta per esaltare il divertimento e la tecnica in sella a una bici con le ruote grasse e tacchettate. Nello specifico il calendario 2022 annoveraprove: l’avvio del circuito il 6 Marzo con la XC Grotta del Rosario (organizzazione Bike&Sport Team) a Contursi Terme per seguire il 10 Aprile ad Oliveto Citra con la XC Piano Canale (Ciclistica Oliveto Citra). A Maggio si disputeranno la Crocelle Race Park (Crocelle Race Team) il giorno 8 e la XC Monti di Eboli il giorno 22 a cura dei Rampikevoli. A Giugno si pedalerà il giorno 5 con la XC Monte Donico a ...

Ultime Notizie dalla rete : Cross otto Rimini - Bagnolese 3 - 0, le pagelle di Nicola Strazzacapa ...- 0 di Greselin con un recupero in pressione e l'incursione marchio di fabbrica chiusa da un cross ... sono otto, un filotto messo insieme tutto in casa. Il signore del 'Romeo Neri'. Killer! PISCITELLA ...

DIRETTA/ Paganese Latina (risultato finale 1 - 2): i pontini entrano in zona playoff! Stavolta Ercolano ha colpito di testa su un cross di Giorgini che una deviazione della difesa aveva ... che infatti troviamo in classifica a quota 29 punti, ottenuti mediante otto vittorie, cinque ...

Triestina calcio, la grana dell'Unione: 4 gare senza andare a segno Il Piccolo Cross: Coppa Europa con 8 squadre italiane Torna la Coppa Europa per club di cross. Domenica 6 febbraio a Oeiras, in Portogallo, attese otto squadre italiane nell’evento rientrato in calendario a tre anni dall’ultima volta, dopo due edizioni d ...

Cross, domenica a Roma i Campionati italiani Otto i titoli in palio: quelli delle categorie Allievi, Juniores, e i titoli assoluti di cross corto (4 chilometri sia per gli uomini che per le donne) e cross lungo (8 chilometri donne, 12 chilometri ...

