Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Prima con le buone, poi con le cattive Kay Lee Ray ottiene un match titolato contro Mandy Rose -… - Zona_Wrestling : #WWE WWE: La federazione registrerà due episodi di SmackDown prima di Elimination Chamber - - WWE_Ufficiale : .@WWERomanReigns ha dovuto ripercorrere tanti ricordi nell'ultima notte dello show blu prima di #RoyalRumble! Scop… - SpazioWrestling : WWE: Leggero calo degli ascolti per l'ultima puntata di Smackdown prima della Royal Rumble #RoyalRumble #WWE… - TSOWrestling : Un maestro davvero tosto per Bad Bunny! #TSOW // #TSOS // #WWE -

Ultime Notizie dalla rete : WWE Prima

Raw Women's Championship : Becky Lynch (C) batte Doudrop Un match molto personale tra due superstar che hanno condiviso un passato comune nelle indipendentidi arrivare in. Nonostante ...... i due si affronteranno, per lavolta in assoluto, nella prossima puntata di Dynamite in diretta da Chicago, città natia dell'exChampion. Da segnalare l'atteggiamento di Wardlow, sempre ...La WWE Royal Rumble è stata invasa da Madara Uchiha di Naruto ... anche se in modo più velato. La star Kofi Kingston, prima di entrare sul ring, indossava una giacchetta smanicata su cui era ritratto ...Così facendo, era sotto gli occhi di tutti ormai, la volontà dell'atleta di andare contro Roman Reigns in quel di Wrestlemania 38, con Lesnar che stava aspettando solo la prima occasione disponibile p ...