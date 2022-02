Verso Green pass illimitato con booster e nuove regole per Dad, oggi Cdm (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – Mentre sono entrate in vigore le nuove regole sul Green pass e il tasso di positività scende, dal Cdm di oggi potrebbe uscire un decreto con nuove misure anti-covid. Sul tavolo del governo scuola, certificato verde e colori delle Regioni. Prima il parere del Cts, e a seguire il Consiglio dei ministri: da giorni si parla di durata illimitata per chi ha la terza dose e Dad solo per i vaccinati. Covid Italia, ultimo bollettino Sono stati 133.142 i nuovi contagi da Coronavirus registrati il primo febbraio in Italia, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 427 morti. In 24 ore sono stati processati 1.246.987 tamponi con un tasso di positività al 10,6%. Calano ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – Mentre sono entrate in vigore lesule il tasso di positività scende, dal Cdm dipotrebbe uscire un decreto conmisure anti-covid. Sul tavolo del governo scuola, certificato verde e colori delle Regioni. Prima il parere del Cts, e a seguire il Consiglio dei ministri: da giorni si parla di durata illimitata per chi ha la terza dose e Dad solo per i vaccinati. Covid Italia, ultimo bollettino Sono stati 133.142 i nuovi contagi da Coronavirus registrati il primo febbraio in Italia, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 427 morti. In 24 ore sono stati processati 1.246.987 tamponi con un tasso di positività al 10,6%. Calano ...

Advertising

Agenzia_Italia : Per il Ministero dello Sviluppo economico la crisi della Bosch è conseguenza della transizione verso il Green. Sugl… - lifestyleblogit : Verso Green pass illimitato con booster e nuove regole per Dad, oggi Cdm - - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: Verso Green pass illimitato con booster e nuove regole per Dad, oggi Cdm - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Verso il #Greenpass illimitato con booster e nuove regole per #Dad, cosa potrebbe cambiare. #covid - telodogratis : Verso Green pass illimitato con booster e nuove regole per Dad, oggi Cdm -