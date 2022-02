Università: alla Iulm 5 nuove borse di studio di merito assegnate dal quotidiano La Ragione (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Milano, 2 feb. (Adnkronos) - L'Università Iulm e il nuovo quotidiano La Ragione - le Ali alla libertà annunciano oggi l'accordo per l'assegnazione di 5 borse di studio di merito nel corso dell'anno accademico 2021/2022 per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di Laurea Magistrale in: Arte, valorizzazione e mercato; Intelligenza artificiale, impresa e società; Marketing, consumi e comunicazione; Traduzione specialistica e interpretariato di conferenza; Televisione, cinema e new media. L'impegno economico a carico de La Ragione è di 40 mila euro annui, con l'intento di coprire le spese universitarie di 5 studenti particolarmente meritevoli e appassionati di giornalismo. Tra gli studenti, iscritti al primo anno dei corsi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Milano, 2 feb. (Adnkronos) - L'e il nuovoLa- le Alilibertà annunciano oggi l'accordo per l'assegnazione di 5didinel corso dell'anno accademico 2021/2022 per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di Laurea Magistrale in: Arte, valorizzazione e mercato; Intelligenza artificiale, impresa e società; Marketing, consumi e comunicazione; Traduzione specialistica e interpretariato di conferenza; Televisione, cinema e new media. L'impegno economico a carico de Laè di 40 mila euro annui, con l'intento di coprire le spese universitarie di 5 studenti particolarmente meritevoli e appassionati di giornalismo. Tra gli studenti, iscritti al primo anno dei corsi di ...

Advertising

Curini : RT @TheFerkin: @Curini Alla fine i giornalisti di oggi sono ragazzx, ex benestanti, selezionati da anni di trigger warnings e safe spaces i… - TV7Benevento : Università: alla Iulm 5 nuove borse di studio di merito assegnate dal quotidiano La Ragione (2) - - TV7Benevento : Università: alla Iulm 5 nuove borse di studio di merito assegnate dal quotidiano La Ragione -… - TheFerkin : @Curini Alla fine i giornalisti di oggi sono ragazzx, ex benestanti, selezionati da anni di trigger warnings e safe… - fainformazione : Alessandro VI (Rodrigo Borgia) Come papa, Alessandro VI fu una delle più discusse personalità della sua epoca: poc… -

Ultime Notizie dalla rete : Università alla Università: alla Iulm 5 nuove borse di studio di merito assegnate dal quotidiano La Ragione (2) Il Sannio Quotidiano