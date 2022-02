Tottenham | Kulusevski si presenta | “La Premier League è un altro mondo”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dejan Kukusevski è pronto per iniziare una nuova avventura dopo anni di Serie A trascorsi tra Atalanta, Parma e Juventus. Con ilsubito interessato a lui spera di maturare definitivamente in un campionato ultra competitivo e pieno di grandi calciatori. Lo svedese ritrova Antonio Conte che negli ultimi anni lo aveva avuto sempre da avversario ma che lo ha sempre apprezzato dal punto di vista tecnico e umano. Nella sua prima intervista non ha nascosto l’emozione di giocare in Inghilterra, che lui considera il miglior posto per giocare a calcio.: aper compiere il grande salto “Mi sento molto bene, sono molto felice di essere qui, molto grato per questa opportunità che gli Spurs mi hanno dato”, ha affermato Dejan. “Laè sempre stato il campionato che più ...