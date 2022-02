Silvana Germoglio | una carriera lunga più di cinquant’anni

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ladiinizia nel lontano 1966, quando ancora ragazzina calca le prime passerelle come modella e indossatrice, per poi passare ai fotoromanzi. Nel corso degli anni, tante partecipazioni TV importanti, tra cui il Maurizio Costanzo Show, Casa Vianello, La Vita inDiretta e non solo. Ha studiato per molti anni dizione e L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Silvana Germoglio

Novella 2000

Tutte in abito blu e presentate con una breve coreografia cui ha seguito la performance delle Lady in red: Fontanini Piera,, Parente Rosa, Pratesi M. Grazia e Sogno Nadia, Vanetti ...Tutte in abito blu e presentate con una breve coreografia cui ha seguito la performance delle Lady in red: Fontanini Piera,, Parente Rosa, Pratesi M. Grazia e Sogno Nadia, Vanetti ...Silvana Germoglio, ex modella e attrice, rilancia la carriera dopo tanti anni trascorsi in famiglia. Ci parla di lei Mattia Pagliarulo ...