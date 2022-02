Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'misure Cts favoriscono la presenza ma non semplificano' (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Accogliamo favorevolmente questa misura del Cts che sicuramente favorisce la presenza. Anche se resta la differenza di trattamento tra vaccinati e non vaccinati che noi non abbiamo mai condiviso". Così la presidente dell'Associazione nazionale presidi per il Lazio, Cristina Costarelli, commenta all'Adnkronos il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico all'auto-sorveglianza per i vaccinati e i guariti da non più di 120 giorni e alla riduzione a cinque giorni della quarantena per i non vaccinati. "In generale la riduzione della quarantena a 5 giorni anziché dieci favorisce la presenza, e questo è ben accolto. Ci fidiamo delle decisioni sanitarie ma siamo preoccupati perché questa scelta non corrisponde ad una semplificazione della gestione lato Scuola ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Accogliamo favorevolmente questa misura del Cts che sicuramente favorisce la. Anche se resta la differenza di trattamento tra vaccinati e non vaccinati che noi non abbiamo mai condiviso". Così la presidente dell'Associazione nazionaleper il, Cristina, commenta all'Adnkronos il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico all'auto-sorveglianza per i vaccinati e i guariti da non più di 120 giorni e alla riduzione a cinque giorni della quarantena per i non vaccinati. "In generale la riduzione della quarantena a 5 giorni anziché dieci favorisce la, e questo è ben accolto. Ci fidiamo delle decisioni sanitarie ma siamo preoccupati perché questa scelta non corrisponde ad una semplificazione della gestione lato...

