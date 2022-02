Sanremo 2022 | chi sono i favoriti dei bookmaker?

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il più atteso festival di musica Italiano è iniziato da poco, e già si inizia a parlare dei grandidel pubblico e dei vari. La 77esima edizione del Festival diè iniziata, e si può dire con il botto con oltre 10 milioni di Italiani davanti alla tv. Con l’inizio del Festival c’è stato anche un boom di scommesse, e non solo tra gli amanti delle scommesse, ma anche dagli amanti della musica. In tanti hanno già iniziato a scommettere tra amici e sui siti scommesse su chi sarà il prossimo artista a vincere il Festival e approdare sul palco dell’EuroVision. Il Festival è partito martedì 1 Febbraio ed andrà in scena fino al 5 Febbraio con il gran finale e la nomina dei vincitori. Seppur appena iniziato, si specula molto su chi potrebbe approdare sul palco dell’EuroVision, eihanno ...