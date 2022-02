Rosa strangolata a 23 anni, fiori bianchi dinanzi al portone: è caccia al vicino di casa (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiGrumo Nevano (Na) – Due fasci di fiori bianchi sono deposti dinanzi al portone di Rosa Alfieri, la 23enne di Grumo Nevano (Napoli), che molto probabilmente è stata uccisa per strangolamento dopo aver reagito ad un tentativo di violenza sessuale. Dall’alba di oggi in via Risorgimento è un continuo via vai di persone. Numerose quelle che chiedono ai giornalisti novità sullo sviluppo delle indagini e che vogliono sapere se l’uomo, irreperibile dal pomeriggio di ieri, sia stato rintracciato dalle forze dell’ordine. Intanto sono andate avanti per tutta la notte e sono ancora in corso da parte dei carabinieri, con il coordinamento della Procura di Napoli Nord, le ricerche del vicino di casa di Rosa. Due le circostanze che hanno ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiGrumo Nevano (Na) – Due fasci disono depostialdiAlfieri, la 23enne di Grumo Nevano (Napoli), che molto probabilmente è stata uccisa per strangolamento dopo aver reagito ad un tentativo di violenza sessuale. Dall’alba di oggi in via Risorgimento è un continuo via vai di persone. Numerose quelle che chiedono ai giornalisti novità sullo sviluppo delle indagini e che vogliono sapere se l’uomo, irreperibile dal pomeriggio di ieri, sia stato rintracciato dalle forze dell’ordine. Intanto sono andate avanti per tutta la notte e sono ancora in corso da parte dei carabinieri, con il coordinamento della Procura di Napoli Nord, le ricerche deldidi. Due le circostanze che hanno ...

