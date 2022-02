Reggiana-Modena oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2021/2022 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Reggiana-Modena sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni sul canale, l’orario e la diretta streaming del match valido per la ventunesima giornata di Serie C 2021/2022. Derby attesissimo questo, in palio tantissimo: le due squadre sono appaiate in testa al girone B e si giocano, oltre alla supremazia regionale, anche una piccola fetta nella corsa per la promozione diretta. Chi la spunterà al Città del Tricolore? Appuntamento alle ore 21 di mercoledì 2 febbraio, diretta tv non disponibile e su Eleven Sports. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sul, l’e ladel match valido per la ventunesima giornata di. Derby attesissimo questo, in palio tantissimo: le due squadre sono appaiate in testa al girone B e si giocano, oltre alla supremazia regionale, anche una piccola fetta nella corsa per la promozione. Chi la spunterà al Città del Tricolore? Appuntamento alle ore 21 di mercoledì 2 febbraio,tv non disponibile e su Eleven Sports. SportFace.

Advertising

gazzettamodena : Modena e Reggiana, una sfida fra giganti e un po’ di B in palio - Carlino_Forli : Serie C, super derby tra capoliste: Reggiana-Modena - ReggioPress : Reggiana – Modena, Diana: “Siamo minimo forti come loro”. VIDEO - EsenSemo : @Giovanni_N0 POPPOROPO POPPOROPO / CON L'HASHTAG GIUSTO NON ROMPONO I COGLION ???? (consiglio non richiesto, domani… - LegaProOfficial : La Sfida delle Sfide ?? Reggiana ?????????? Modena Come finisce? ?? ?? @footballdata_fi #SerieC #LegaPro -