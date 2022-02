Quello di Fiorello ieri sera era un addio al Festival di Sanremo? (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Vi saluto, la mia avventura finisce qui”, è il congedo di Fiorello al termine della prima serata di Sanremo, lasciando presagire che non ci sarà un suo ritorno sul palco dell’Ariston accanto ad Amadeus. Sconforto del pubblico in sala, che ha particolarmente gradito le gag dello showman. Quando il conduttore ha ricevuto il trofeo del Comune di Sanremo ha detto: “Difficilmente vengo premiato: meravigliosi questi tre anni, non li dimenticherò mai”, e Fiorello gli ha fatto eco: “Neanche io”. Un ultimo momento comico prima di abbandonare la scena quando si è lanciato in un’imitazione di un pitbull e la trasformazione di una mamma siciliana che richiama il figlio dalla finestra. “L’anno scorso è stato un po’ pesantuccio, tornare qui e trovare la platea piena mi ha emozionato moltissimo”, ha detto ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Vi saluto, la mia avventura finisce qui”, è il congedo dial termine della primata di, lasciando presagire che non ci sarà un suo ritorno sul palco dell’Ariston accanto ad Amadeus. Sconforto del pubblico in sala, che ha particolarmente gradito le gag dello showman. Quando il conduttore ha ricevuto il trofeo del Comune diha detto: “Difficilmente vengo premiato: meravigliosi questi tre anni, non li dimenticherò mai”, egli ha fatto eco: “Neanche io”. Un ultimo momento comico prima di abbandonare la scena quando si è lanciato in un’imitazione di un pitbull e la trasformazione di una mamma siciliana che richiama il figlio dalla finestra. “L’anno scorso è stato un po’ pesantuccio, tornare qui e trovare la platea piena mi ha emozionato moltissimo”, ha detto ...

Advertising

rtl1025 : “Ciao #Ama, sono il tuo ex amico, quello dell’anno scorso e dell’anno prima, ma ti avrei visto da casa. Mica posso… - genepinkmike : RT @StockMarketNew3: @BarillariDav #Fiorello un povero deficiente. Privo di rispetto per tutti coloro che hanno avuto reazioni avverse o pe… - LinoAzzena : RT @StockMarketNew3: @DavPoggi #Fiorello un povero deficiente. Privo di rispetto per tutti coloro che hanno avuto reazioni avverse o peggio… - Cateryna_78 : RT @sanremohistory: Per non ridere su quello che sta facendo Fiorello, dovete essere veramente delle grandissime pigne al culo #Sanremo2022 - wilvis1970 : @Gigadesires Quello che fingeva di piangere per quello che il lockdown aveva tolto alla figlia. Chiedo scusa a nome… -