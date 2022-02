Pellegrini | “A Tokyo per la prima volta in pace con me stessa Per le donne…”

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) L'ex nuotatrice azzurra, oggi membro del Cio in rappresentanza degli atleti, si trova a Pechino per le Olimpiadi invernali

Advertising

isainsolia : Un ritratto privato di una delle atlete più grandi della storia. Un documentario intimo, ma non invadente, nemmeno… - AndreaMarano11 : RT @AndreaMarano11: Siamo i pellegrini del santuario di Kanda Myojin,a Chiyoda,vicino a Tokyo Da 1300 anni,in pieno inverno,festeggiamo il… - AndreaMarano11 : Siamo i pellegrini del santuario di Kanda Myojin,a Chiyoda,vicino a Tokyo Da 1300 anni,in pieno inverno,festeggiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Pellegrini Tokyo

..., forse la prima in Italia a capire e a parlare dell'importanza dell'aspetto mentale nello sport . Lo ha fatto in passato, raccontando i suoi problemi di bulimia , lo ha fatto a...Che hanno un cammino costellato di incertezze prima di gareggiare, visto che a differenza di, ... È lontano quel favoloso 2008 quando Federicavinceva l'oro nei 200 stile libero e oggi ...14 anni fa Federica Pellegrini trovò l'estate e un oro grande così ... olimpica nei 200 stile (record che condivide solo con Michael Phelps) sei mesi fa a Tokyo ha detto addio alle vasche, a 33 anni.L'ex nuotatrice azzurra, oggi membro del Cio in rappresentanza degli atleti, si trova a Pechino per le Olimpiadi invernali ...