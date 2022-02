Nuova quarantena, Dad solo per vaccinati? Marotta (Andis): “Serve differenziazione. Non è una misura punitiva” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) "La differenziazione fra studenti vaccinati e non deve restare. E' nella logica della fermezza e serietà del governo. Io condivido questa scelta dell'esecutivo: sì ad alcuni privilegi ai vaccinati. Non è una misura punitiva o discriminatoria ma la scelta di provare a tenere insieme i vaccinati ed al sicuro i non vaccinati". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 2 febbraio 2022) "Lafra studentie non deve restare. E' nella logica della fermezza e serietà del governo. Io condivido questa scelta dell'esecutivo: sì ad alcuni privilegi ai. Non è unao discriminatoria ma la scelta di provare a tenere insieme ied al sicuro i non". L'articolo .

