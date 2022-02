Now and Then di AppleTv+, foto e data d’uscita del thriller con volti da Narcos e Che Fine Ha Fatto Sara? (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Now and Then di AppleTv+ farà il suo debutto mondiale il prossimo 20 maggio, a solo un anno dall’annuncio della sua produzione. La nuova serie thriller di Apple, girata in spagnolo e inglese e prodotta da Bambú Producciones, è ambientata a Miami e si snoda lungo due linee temporali. Now and Then è un thriller in otto episodi incentrato sulla differenze tra le aspirazioni dell’età giovanile e la realtà spesso deludente dell’età adulta: le storie al centro della trama sono quelle di un gruppo di amici universitari, le cui vite cambiano per sempre dopo il tragico epilogo di una festa, culminata nella morte di uno di loro. Vent’anni dopo, i restanti cinque si ritrovano quando una minaccia comune rischia di travolgere le loro vite apparentemente perfette. Now and Then è firmata dai ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Now anddifarà il suo debutto mondiale il prossimo 20 maggio, a solo un anno dall’annuncio della sua produzione. La nuova seriedi Apple, girata in spagnolo e inglese e prodotta da Bambú Producciones, è ambientata a Miami e si snoda lungo due linee temporali. Now andè unin otto episodi incentrato sulla differenze tra le aspirazioni dell’età giovanile e la realtà spesso deludente dell’età adulta: le storie al centro della trama sono quelle di un gruppo di amici universitari, le cui vite cambiano per sempre dopo il tragico epilogo di una festa, culminata nella morte di uno di loro. Vent’anni dopo, i restanti cinque si ritrovano quando una minaccia comune rischia di travolgere le loro vite apparentemente perfette. Now andè firmata dai ...

