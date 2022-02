Napoli | 24enne trovata morta | rintracciato il vicino di casa

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – E’ statoa Fuorigrotta il 31enne che vive nell’appartamento di via Risorgimento a Grumo Nevano nel napoletano all’interno del quale ieri pomeriggio è stato trovato il corpo senza vita di una. L’uomo vive nell’appartamento accanto a quello della famiglia della giovane e fin dai momenti immediatamente successivi all’accaduto aveva fatto perdere le sue tracce. Da ieri i Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania, coordinati nelle indagini dalla Procura diNord, erano impegnati nella ricerca del 31enne. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Elpidio D'Ambra, il 31enne ricercato perché sospettato dell'omicidio dellaRosa Alfieri, è ... all'interno di una palazzina al civico 1 in via Risorgimento a Grumo Nevano (in provincia di)...Grumo Nevano , 2 febbraio 2022 - È stato arrestato il vicino di casa di Rosa Alfieri, lauccisa ieri pomeriggio a Grumo Nevano. Il 31enne Elpidio D'Ambra è il presunto autore del ...di...(Adnkronos) – E’ stato rintracciato a Fuorigrotta il 31enne che vive nell’appartamento di via Risorgimento a Grumo Nevano nel napoletano all’interno del quale ieri pomeriggio è stato trovato il corpo ...È stato fermato a Napoli il presunto killer di Rosa Alfieri, la 24enne uccisa ieri a Grumo Nevano (Napoli). Elpidio D'Ambra, questo il nome del presunto ...