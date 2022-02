Morte Monica Vitti, De Laurentiis: “Sei stata un’icona per i registi” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Cara Monica, con te se ne va una grande attrice italiana. Sei stata un’icona e una musa eterea per Antonioni e un’attrice dotata di vis comica unica per Monicelli e tanti altri registi di commedia, dove eri una vera Regina“. Lo scrive Aurelio De Laurentiis su Twitter per dare il suo addio a Monica Vitti. “Da te – aggiunge il produttore cinematografico – spero possano prendere esempio tante giovani attrici per dare al cinema italiano ancora tanti spunti di creatività interpretativa. Ciao cara Monica”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Cara, con te se ne va una grande attrice italiana. Seie una musa eterea per Antonioni e un’attrice dotata di vis comica unica per Monicelli e tanti altridi commedia, dove eri una vera Regina“. Lo scrive Aurelio Desu Twitter per dare il suo addio a. “Da te – aggiunge il produttore cinematografico – spero possano prendere esempio tante giovani attrici per dare al cinema italiano ancora tanti spunti di creatività interpretativa. Ciao cara”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

