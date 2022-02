L’Italgas chiede quattro milioni al Comune. La motivazione è sorprendente

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) SANT'ELPIDIO A MARE - La storia risale a più di un decennio fa, per l'esattezza al 2010. Ma il contenzioso rischia di costare una bella somma aldi Sant'Elpidio a Mare, che dovrà resistere in ...

In pratica era avvenuto un riscatto anticipato della vecchia concessione con un nuovo affidamento alla stessa società eaveva accettato la cifra di poco superiore ad 1,8 milioni di euro, ...Per questo l'associazioneal Governo di "introdurre subito una tassa sugli extra - profitti delle società energetiche dello Stato, da quelle di trasporto e dispacciamento come Terna e...È stato avviato un procedimento arbitrale, ma il caso non è stato ancora chiuso. L’anno scorso, la Italgas Reti si è rivolta al tribunale di Fermo, per chiedere di ricevere l’indennizzo per il ...